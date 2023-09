FEI Jumping European Championship Milano2023: fan da oltre 20 Paesi. Si torna al turismo pre pandemia

di Redazione web

L'edizione 2023 di “Italia. Open to Meraviglia-Fei Jumping European Championship”, in programma fino a domenica all'Ippodromo Snai San Siro di Milano, è soltanto l'ultimo grande evento in ordine di tempo ospitato dal capoluogo lombardo. E i numeri svelano che il turismo sportivo è tornato ormai ai livelli pre-pandemia per volume d'affari.

Milano che show

L'Europeo di Salto Ostacoli – l’apice delle gesta di cavalli, amazzoni e cavalieri - segue infatti la World Cup di Ginnastica Ritmica, i Campionati Mondiali di Scherma, i Campionati Europei Femminili di pallavolo (nella vicina Monza) e precede la Milano21 Half Marathon e il Premier Padel P1. Senza dimenticare capisaldi come la Milano-Sanremo di ciclismo o il Gran Premio di Formula Uno di Monza.

I numeri

L'Ippodromo Snai San Siro ha fatto registrare una forte presenza straniera - con spettatori e ospiti provenienti da oltre 20 Paesi - sulle tribune degli europei: un aspetto che conferma la dimensione internazionale di Milano.

Il paragone con il 2019 è inevitabile per due motivi: è stato l'ultimo anno pre-Covid e soprattutto anno d'oro del turismo a Milano, con 7,5 milioni di arrivi in città e più di 10 milioni nell'area urbana. Dunque, una Milano che ribadisce le sue capacità organizzative e che è già sulla buona strada per intercettare la potenzialità future del turismo sportivo. Un ideale, ulteriore trampolino di lancio per Milano-Cortina 2026, la venticinquesima edizione dei Giochi Olimpici invernali, l’appuntamento sportivo per antonomasia, quello più importante, prestigioso ed emozionante.

Del resto, il legame tra i cinque cerchi e il Fei Jumping European Championshp è già saldo, visti i tre pass per le Olimpiadi di Parigi che la manifestazione ha messo in palio.

