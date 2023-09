di Redazione Web

L’Italia del salto ostacoli non ce l’ha fatta a strappare uno dei tre pass olimpici per i Giochi di Parigi 2024 in palio per le nazioni non ancora qualificate ai Campionati Europei di Milano. Dopo le prime due giornate con il team azzurro al sesto posto della classifica provvisoria a squadre, dietro Svizzera ed Austria e davanti alla Spagna, oggi il quartetto italiano è scivolato in fondo alla classifica.

FEI Jumping European Championship Milano 2023: Italia che peccato! Per ora niente Parigi 2024

Fei Jumping European Championship 2023: il cuore dell'europeo milanese è al femminile

La gara

Continuano le gare di "Italia Open to Meraviglia - Fei Jumping European Championship 2023” - il concorso continentale di salto ostacoli in programma fino al 3 settembre - all'ippodromo Snai San Siro di Milano.

Delusione palpabile tra il pubblico, ma soprattutto nell’entourage della nazionale, per un obbiettivo che sembrava essere ad un passo da essere centrato.

In chiave Olimpica, tuttavia, le speranze azzurre non sono ancora del tutto perse. L’Italia avrà un’ulteriore possibilità di qualificazione olimpica con la finale di FEI Jumping Nations Cup (28 settembre – 1 ottobre a Barcellona): un solo “pass” disponibile, alla squadra migliore classificata tra quelle non ancora ammesse a Parigi 2024.

Le medaglie

Oggi sono state assegnate le prime medaglie. L’oro della competizione a squadre è stato conquistato dalla Svezia seguito dall’Irlanda (18.00) e dall’Austria (22.77). La gara assegnava anche tre “pass” per Parigi 2024: la qualificazione olimpica, oltre che dall’Austria, è stata ottenuta dalla Spagna (25.59) e dalla Svizzera (25.92), rispettivamente quinta e sesta nella classifica assoluta.



Queste tre nazioni sono state le meglio classificate tra le sei squadre che non avessero già ottenuto in precedenza la qualificazione, negando così il “pass” all’Italia (40.42). Gli azzurri hanno chiuso soltanto decimi.



La gara odierna valeva anche come 2º round di qualificazione per la finale individuale di domenica 3 (ore 12 round 1, ore 14.05 round 2) alla quale sono stati promossi i primi 25 binomi in classifica. Tra gli italiani uno soltanto promosso alla finale per i ‘Top 25’: Emanuele Camilli con Odense Odeveld (17º, 9.18).

Finisce qui invece l’Europeo di Alberto Zorzi con Highlight W (35º, 17.02), Giampiero Garofalo con Max van Lentz Schrans (38º, 17.79) e Emanuele Gaudiano con Crack Balou (70º, 22.45).

