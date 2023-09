Donald Trump senza freni: firma sul seno di una cameriera

di Redazione web

Donald Trump, si sa, è un personaggio sempre imprevedibile. Questa volta, però, ha superato se stesso: l'ex presidente degli Stati Uniti, infatti, ha posto il suo autografo sul seno di una avvenente cameriera.

Trump, impegnato a condurre la sua campagna elettorale per le prossime elezioni, si trovava in un pub dell'Iowa e distribuiva pizze agli avventori.

Lo strano autografo

Donald Trump, che sta gestendo un'intensa campagna elettorale in Iowa, aveva deciso di darsi al food delivery per una notte, distribuendo pizze ai suoi fan.

La “consegna” è avvenuta presso il Treehouse Pub di Bettendorf, storico locale dell'Iowa. Il miliardario ha fatto il suo ingresso nel pub insieme al suo staff, con un gran numero di pizze da distribuire ai sostenitori.

Ed è stato proprio in quel momento che è arrivata la strana richiesta di una supporter, che si è avvicinata all'ex presidente per chiedergli un autografo... sul suo top scollato.

Trump, nonostante la bizzarra richiesta, non si è tirato indietro e ha prontamente autografato il petto della giovane e procace fan, che lo ha ringraziato .

Elodie nuda su Instagram, la foto super sexy. Andrea Delogu non resiste: «EloDea»

Trump, a Los Angeles impazzano i gadget con la foto segnaletica di Trump

Donald Trump, ecco le sue dichiarazioni dei redditi

La campagna di The Donald

Donald Trump sta girando gli Stati Uniti per le elezioni presidenziali del 2024, che lo vedranno contrapporsi a Joe Biden, attualmente in carica.

Non è la prima volta che Trump si presta a fare il “cameriere”: l'ex presidente, infatti, ad aprile si è recato in una pizzeria in Florida, la Downtown House of Pizza. Successivamente, ha anche visitato uno storico ristorante cubano di Miami, pagando la cena a tutti i clienti presenti.

Queste le sue parole dello scorso venerdì: «In meno di quattro medi da adesso, vinceremo in Iowa creando un distacco siderale dal mio contendente».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Settembre 2023, 16:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA