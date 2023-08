Trump pronto a costituirsi ad Atlanta, si consegnerà nella notte: arresto e la foto segnaletica

di Redazione web

Donald Trump si consegnerà alle autorità della Georgia alle 19.30 ora locale, ovvero nella nottata italiana. Lo annuncia Trump sul suo social Truth. carcere per la quarta incriminazione.

«ORA DELL'ARRESTO: 7.30 PM», l'.1.30 in Italia. Lo ha scritto Donald Trump su Truth, annunciando l'ora in cui si consegnerà alle autorità in Georgia, che lo hanno incriminato con l'accusa di aver tentato di rovesciare l'esito del voto in quello stato alle presidenziali del 2020. Nel post, l'ex presidente ha scritto: «Devo prepararmi per andare ad Atlanta, in Georgia, dove gli omicidi e altri crimini violenti hanno raggiunto livelli mai visti finora, per essere arrestato da un procuratore distrettuale della sinistra radicale e malvivente, Fani Willis, per una telefonata perfetta e per aver avuto l'audacia di sfidare un'elezione truccata e bloccata».

Intanto oggi nel carcere della contea di Fulton si è consegnato l'ex capo dello staff della Casa Bianca, Mark Meadows, per il cui rilascio la cauzione è stata fissata a 100mila dollari. L'ex presidente è stato incriminato insieme ad altre 18 persone, tra cui l'ex sindaco di New York Rudolph Giuliani, che si è consegnato ieri.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Agosto 2023, 22:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA