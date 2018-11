Venerdì 23 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un italiano di 50 anni,, di origini siciliane, è morto in ospedale dopo qualche giorno di agonia a, in Inghilterra. L'omo era stato aggredito la settimana scorsa , in circostanze su cui la polizia locale sta ancora indagando.L'aggressione, avvenuta nel parcheggio di un, era stata resa nota dalla Greater Manchester Police il 15 novembre scorso. Di Corrado, ricoverato in gravissime condizioni e con un trauma alla testa, è poi deceduto pochi giorni più tardi.L'uomo risulta residente nel Regno Unito da una quindicina d'anni. Le autorità consolari italiane sono in contatto con gli inquirenti britannici, con i familiari e con la compagna di Di Corrado a Manchester per la restituzione della salma, sulla quale è stata condotta una prima autopsia in attesa di ulteriori accertamenti del coroner. La polizia ha aperto un'inchiesta per omicidio e le indagini proseguono. Al momento non si ha notizia di arresti.