Gaza, uccisi 7 operatori umanitari dello chef José Andres: distribuivano aiuti. L’esercito israeliano: «Tragico incidente»

Israele ha attaccato il consolato dell'Iran a Damasco: si teme l'allargamento della guerra in Medio Oriente. Gli Stati Uniti continuano a opporsi all'offensiva israeliana a Rafah per motivi umanitari. Sul fronte degli aiuti: alcuni operatori umanitari internazionali dell'organizzazione non profit World Central Kitchen sono stati uccisi durante un attacco israeliano a Gaza. Lavoravano per la ong statunitense dello chef José Andres che si dice distrutto dalla perdita. In precedenza il ministero della Sanità di Hamas aveva annunciato la morte di quattro operatori umanitari stranieri e del loro autista palestinese in seguito ad un attacco israeliano contro il loro veicolo nel centro della Striscia di Gaza.

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Aprile 2024, 08:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA