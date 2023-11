Israele, le ultime notizie. Haaretz: «Hamas non ha ratificato l'accordo, la tregua slitta»

di Mauro Evangelisti

Ai familiari dei cinquanta ostaggi inseriti nella lista di coloro che saranno liberati nei prossimi quattro giorni non saranno comunicati i nomi se Hamas non li renderà pubblici. Il governo israeliano lì diffonderà solo quando saranno effettivamente al sicuro. L’obiettivo è non alimentare una cocente delusione se il meccanismo si dovesse inceppare. Dall’altra parte, Israele ha già pubblicato un elenco di 300 prigionieri palestinesi, rinchiusi in carcere per diversi reati ma non per omicidio, tutti giovanissimi e donne, dai quali si attingerà per il primo blocco di liberazioni (150).

SECONDA TRANCHE

Perché allora l’elenco è di 300? Entro la fine del mese ci potrebbe essere una seconda tranche di ostaggi liberati da Hamas, sempre con il patto “un giorno di tregua per una dozzina di rapiti che tornano a casa”, in modo da arrivare a un totale di 80-100 (su 240). A quel punto aumenteranno anche i prigionieri palestinesi graziati. Non a caso, il voto del governo, a larga maggioranza ma non all’unanimità, ha affidato un pacchetto di un massimo di dieci giorni di cessate il fuoco di cui potrà disporre il premier Netanyhau in questa trattativa. I termini dell’intesa Israele-Hamas: 4 giorni di stop alle armi; si fermano per 6 ore al giorno i droni; sarà concesso a 300 camion con aiuti umanitari (cibo, medicine e carburante) di entrare nella Striscia. Ieri sera nel corso di un discorso alla nazione Netanyahu ha spiegato: «Ho appena parlato con Biden, abbiamo ottenuto un netto miglioramento dello schema: la Croce Rossa potrà visitare i rapiti che resteranno prigionieri. L’obiettivo è riportare indietro tutti. La guerra continuerà fino a quando Gaza non sarà più una minaccia». Gallant (ministro della Difesa) ha aggiunto: «Ho raccomandato di manovrare in profondità a Gaza». E Gantz (leader dell’opposizione e ministro nel governo di emergenza nazionale) si è rivolto ad Hezbollah: «Devono rendersi conto che ciò che è accaduto a Gaza potrebbe accadere a Beirut». Il messaggio è chiaro: è una pausa, non la fine dell’offensiva.

L’applicazione dell’accordo, in un primo tempo previsto a partire da questa mattina, slitterà a domani, e prevede il cessate il fuoco da entrambe le parti (anche Hamas deve cessare di lanciare razzi). Jihad islamica, l’altra organizzazione terroristica operativa a Gaza che probabilmente detiene una trentina di ostaggi, ha dichiarato ad Al Jazeera: «Siamo parte dell’accordo». A Nord, Hezbollah ha confermato di avere aderito alla tregua di quattro giorni. Ieri sera il governo israeliano attendeva da Hamas l’elenco degli ostaggi che saranno restituiti nel primo giorno: come minimo devono essere dieci, ma possono essere anche di più, 12 o 13, visto che nell’arco di quattro giorni si deve arrivare in totale a 50.

DETTAGLI

Ieri David Banrea, direttore del Mossad, è tornato a Doha, per incontrare il premier del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Il Qatar, che storicamente sostiene anche economicamente Hamas, ha avuto un ruolo chiave nella mediazione, alla quale hanno partecipato anche l’Egitto e, naturalmente, gli Stati Uniti, con l’impegno diretto del capo della Cia, Bill Burns. E Joe Biden è stato molto paziente nel tessere la tela dell’opera di convincimento di Netanyahu, contrario inizialmente alla concessione del cessate il fuoco. Secondo i media israeliani e americani ci sono state almeno tredici telefonate tra il primo ministro della Stato ebraico e il presidente Usa prima che si trovasse un punto di equilibrio. Anche gli Usa, inoltre, si sono impegnati a sospendere, come richiesto da Hamas (soprattutto dal leader politico che si trova in Qatar, Ismail Haniyeh), il volo dei droni sulla Striscia di Gaza per sei ore. Il New York Times ha rivelato: «L’accordo tra Israele e Hamas per la liberazione di ostaggi è frutto di una lunga e paziente pressione dell’amministrazione Biden e del lavoro diplomatico di una “secret cell”, una cellula segreta di stretti consiglieri del presidente che hanno lavorato con ostinazione su una rete di negoziati con Qatar, Egitto e Israele». Per Hamas il cessate il fuoco, con una guerra che di fatto sta proseguendo da un mese e mezzo, rappresenta oggettivamente un risultato utile. Secondo il Washington Post, i bombardamenti israeliani hanno causato una tale distruzione nel Sud della Striscia di Gaza che può essere paragonabile a quella in Siria, ma dopo quattro anni di guerra. Israele ha ripetuto più volte: al termine del cessate il fuoco, l’offensiva proseguirà, elimineremo per sempre Hamas. E ieri sera l’Idf (forze armate israeliane) ha annunciato: abbiamo preso il controllo di un complesso di Hamas nel quartiere di Sheikh Zayed. Diffusa un’immagine della porta che presumibilmente conduce a un tunnel sotto l’ospedale Al-Shifa: «I soldati sono entrati nel tunnel del terrore, decine di metri di un sistema che passa anche sotto l’edificio del Qatar nel complesso ospedaliero, nonché le stanze in cui i terroristi di Hamas possono operare e soggiornare per periodi prolungati».



