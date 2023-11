Shani Louk, da Israele: «L'esercito ha ucciso il terrorista di Hamas che rapito la ragazza e infierito sul suo corpo a Gaza»

L'esercito di Israele avrebbe ucciso uno dei terroristi di Hamas che ha partecipato al rapimento di Shani Louk e alla macabra parata con con il corpo della giovane tedesca per le strade di Gaza. Ad affermarlo è il rabbino Shmuley, vicino al governo israeliano, che sarebbe stato informato dalla mamma della vittima, Ricarda Louk. La giovane di 22 anni è stata rapita lo scorso 7 ottobre, durante l'assalto di Hamas in Israele, che ha dato il via alle nuove tensioni in Medio Oriente, sfociate in un'operazione di terra dell'esercito di Tel Aviv a Gaza.

Shani Louk, morta la 22enne rapita da Hamas durante il rave del 7 ottobre

Chi è Shani Louk

Shani Louk era una delle partecipanti al festival musicale che si stava tenendo il 7 ottobre in Israele, al confine con la striscia di Gaza.

Shani Louk era diventata un simbolo nei primi giorni dopo il 7 ottobre. Inizialmente Hamas aveva fatto sapere che la ragazza era ancora viva, ricoverata in un ospedale di Gaza. Il 30 ottobre è arrivata la notizia ufficiale della sua morte. «Il mostro che la teneva tra le gambe urlando "Allah Akbar" è stato ucciso», ha detto il rabbino.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Novembre 2023, 15:30

