Gaza, Oms: «Ospedale Al Shifa non funziona più». Ostaggi, Hamas: «Solo uno scambio completo». Quirinale, lunedì 20 Consiglio Supremo di Difesa

C’è una foto, inviata dall’inferno dell’ospedale al-Shifa, il più grande di Gaza, e rilanciata dalla Reuters: mostra dieci neonati che fino a qualche ora prima erano nelle incubatrici che ormai non funzionano più. I piccoli sono stesi su due lettoni e l’unica fonte di calore è un condizionatore. Un medico, il dottor Ahmed, racconta: «Ci aspettiamo di perderne sempre più, giorno per giorno». Dei 39 neonati ricoverati all’ospedale al-Shifa già tre sono morti. L’esercito dello Stato ebraico dice: «Hamas ha bloccato la fornitura di carburante all’ospedale, 300 litri. E sta impedendo l’immediata evacuazione della trentina di neonati». Il governo israeliano ha detto che è pronto a evacuare tutti i bambini. E ieri l’esercito ha aggiunto: «Stiamo organizzando l’operazione». Il direttore dell’ospedale, Mohammad Abu Salmiya; ha dichiarato: «Se Israele lo consentirà, siamo pronti a una immediata evacuazione». Unicef, Oms e Unfpa parlano di «inaccettabili attacchi agli ospedali». La Ue ha chiesto una immediata pausa umanitaria. «Ad oggi - sostiene il primo ministro Netanyahu in una intervista alla Cnn - cento pazienti sono stati evacuati dall’ospedale di al-Shifa, come abbiamo chiesto. Non c’è motivo che restino e vengano sfruttati da Hamas». E se Netanyahu dice «che l’accordo sugli ostaggi è possibile», Hamas interrompe le trattative proprio a causa della situazione all’ospedale al-Shifa.

Da ricordare: l’Idf (forze armate israeliane) ritiene che nell’area della struttura sanitaria sia nascosto il capo militare di Hamas, Yahya Sinwar. Ma i combattimenti alle porte degli ospedali stanno causando riprovazione internazionale. Gli Usa pressano Netanyahu perché ci sia più attenzione ad evitare vittime tra civili e pazienti: il sostegno di altri Paesi e istituzioni sta diminuendo. Il consigliere per la Sicurezza Usa, Jake Sullivan: «Non vogliamo vedere battaglie negli ospedali». L’agenzia dell’Onu Unfpa ha espresso «profonda preoccupazione» per la situazione della struttura sanitaria di al-Shifa. Quest’ospedale, così come quello di al-Quds, si è fermato a causa della mancanza di carburante ed elettricità, il dottor Fadel Naim scrive che al momento c’è un unico presidio sanitario operativo a Gaza City, l’ospedale arabo al-Ahli, «qui stanno arrivando centinaia di feriti». Di fronte alle critiche crescenti sull’assedio agli ospedali, Israele ha risposto diffondendo i file delle registrazioni audio di conversazioni telefoniche tra un alto ufficiale militare e lo staff degli ospedali Shifa, Rantisi e Nasr, ai quali vengono fornite le istruzioni per l’evacuazione. Inoltre l’esercito ha spiegato di avere attivato un corridoio umanitario proprio dall’ospedale di al-Shifa con una pausa degli attacchi di sette ore per chi vuole andarsene verso Sud. Ma il caso dell’ospedale al-Shifa, dove non solo i neonati ma anche i feriti adulti continuano a morire perché ormai è impossibile curarli (ieri il Ministero della Sanità di Gaza, dunque Hamas nella sua parte politica, ha parlato di cinque vittime a causa della mancanza di elettricità), sta complicando la mediazione sugli ostaggi. Partiamo da una dichiarazione attribuita a una funzionario palestinese anonimo dall’agenzia Reuters: Hamas ha sospeso ogni trattativa sulla liberazione degli ostaggi a causa della gestione del caso dell’ospedale al-Shifa a Gaza. D’altra parte, in una intervista alla Cnn, Netanyahu aveva ripetuto la frase che ha il senso di una chiusura: «Non ci sarà alcun cessate il fuoco senza la liberazione degli ostaggi». In realtà la trattativa c’è e va avanti. La Nbc, quindi un altro network americano, citando come fonte un funzionario dell’amministrazione Biden, ha sostenuto che era imminente l’accordo sul «rilascio di 80 donne e bambini tra gli ostaggi» in cambio di donne e adolescenti palestinesi detenuti in Israele. Mancano però conferme. Netanyahu, in un’altra intervista, successiva, è apparso possibilista: «Un accordo sul rilascio di alcuni dei 239 ostaggi nelle mani di Hamas potrebbe esserci. Penso che meno dico a riguardo, più aumenterò le possibilità che si materializzi. La pressione militare è l’unica cosa che potrebbe creare un accordo». Brett McGurk, consigliere senior del presidente Biden per il Medio Oriente, sta viaggiando in Israele e altri paesi della regione per favorire il rilascio degli ostaggi.

Ma ieri si è anche acuita la distanza tra il governo israeliano e gli Usa sul futuro della Striscia una volta che sarà finita la guerra e Hamas, almeno nei piani di Tel Aviv, sarà annientata. Netanyahu ha chiuso all’ipotesi di affidare la gestione del territorio all’Autorità nazionale palestinese, dunque ad Abu Mazen: «Un’autorità civile deve collaborare per raggiungere due obiettivi: uno è demilitarizzare Gaza, l’altro è deradicalizzarla. E devo dire che l’Anp ha purtroppo fallito in entrambi». Gli Usa hanno ribadito l’opposto. Sullivan: «Ci dovrebbe essere una leadership politica unificata in Cisgiordania e a Gaza». Dunque, Anp. «A lungo termine, naturalmente, la determinazione di come la Cisgiordania e Gaza sono governate dipenderà dal popolo palestinese». E gli Usa, secondo Times of Israel, hanno chiesto chiarimenti in merito alle dichiarazioni di Netanyahu in cui aveva affermato: «Israele manterrà la responsabilità della sicurezza a Gaza». Non solo. Netanyahu attacca di nuovo il segretario generale dell’Onu Antonio Guteress: «Ha criticato Israele invece di quei selvaggi di Hamas». Guterres ha replicato: «Le leggi di guerra prevedono la protezione dei civili e l’esercito israeliano non lo sta facendo a Gaza. Non si possono usare le cose orribili che Hamas ha fatto per giustificare la punizione collettiva del popolo palestinese».



