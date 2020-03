Clima, inverno 2019-2020 il più caldo mai registrato in Europa

L'inverno 2019-2020 è stato di gran lunga il più caldo mai registrato inrecord negli ultimi tre mesi della stagione, da dicembre 2019 a febbraio 2020: per via del costantemite in Europa, in particolare nel nord e nell'est, lo scorso inverno ha superato di 3,4 °C la temperatura media della stagione nel periodo 1981-2010 e ha registrato una temperatura di quasi 1,4° C in più rispetto a quella del precedente inverno di caldo record, registrato nel 2015-2016. Lo rileva il Copernicus Climate Change Service.«L'Europa ha vissuto il suo inverno più mite in assoluto. Pur essendo un singolo caso limite, è probabile che questo tipo di eventi siano resi più estremi per la tendenza al riscaldamento globale - spiega, direttore di- Vedere un inverno così caldo è sconcertant e, ma non rappresenta una tendenza climatica in quanto tale. Le temperature stagionali, soprattutto al di fuori dei tropici, variano significativamente di anno in anno».Febbraio 2020 è stato il secondo febbraio più caldo mai registrato, sia a livello globale che europeo, solo 0,1° C in meno rispetto a febbraio 2016, il febbraio più caldo in assoluto; in Europa, il mese di febbraio è stato più caldo di 3,9 °C rispetto alla media di febbraio nel periodo 1981-2010 (0,8° C a livello globale); su gran parte dell'Europa, della, dell'Asia centrale e sull'occidentale le temperature sono state al di sopra della media. Solo nell'settentrionale le temperature sono state al di sotto della media.«Parte del nostro lavoro - spiega ancora Buontempo - consiste nel confrontare i dati climatici risalenti all'era preindustriale per definire tendenze climatiche a lungo termine, in modo che, sulla base dei dati C3S, individui, istituzioni e responsabili politici possano prendere decisioni informate tenendo conto dell'evoluzione delle temperature climatiche».