Meteo, l'inverno è tornato: Ciclone Mediterraneo con pioggia, freddo e neve​. Ecco quanto durerà

, le previsioni dei prossimi giorni vedranno un graduale allontanarsi del clima primaverile delle ultime settimane, ed un perentorio ritorno dell': dopo un lungo periodo dominato dall'alta pressione, con lo spettro della siccità che avanzava giorno dopo giorno, ecco che il tempo è destinato a cambiare sul nostro Paese, comunica il team del sito ilMeteo.it.si aprirà una settimana davvero instabile, che vedrà anche il ritorno della neve. Già dalle prime ore di oggi si è formato di un vortice di bassa pressione che dal mar Ligure sta cominciando lentamente a muovere il suo baricentro verso le regioni del Nord. In mattinata sono atteseanche sotto forma di rovescio ad iniziare dal Nord-Ovest.Piogge anche sulla Toscana ma in rapido spostamento verso il resto delle regioni settentrionali. Attenzione anche alla neve che potrà cadere su tutto l'Arco alpino, mediamente intorno ai 1000 metri; qualche nevicata a quote alte imbiancherà inoltre l'Appennino settentrionale. Successivamente le precipitazioni si sposteranno verso l'Umbria, le Marche fino al Lazio.