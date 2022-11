Credono sia intollerante al lattosio ma ha un raro tumore, bimba muore due giorni dopo il suo primo compleanno

Credevano fosse intollerante al lattosio, invece era affetta da una rara e aggressiva malattia. Andrew e Catherine Jeans, due genitori del Galles, hanno voluto raccontare la storia della piccola Rose, la loro bambina morta ad appena un anno dopo aver scoperto che aveva una rara e aggressiva forma di cancro.

La fondazione in sua memoria

In sua memoria i genitori hanno deciso di creare la Rose's Way Foundation, per sostenere emotivamente e finanziariamente le famiglie che stanno vivendo un dramma come il loro. La bambina a sei mesi ha iniziato a manifestare i primi malesseri alla pancia, per questo si era pensato fosse intollerante al lattosio. A 10 mesi sono però tornati i problemi e sono stati fatti degli esami dopo un ricovero di urgenza presso il Prince Charles Hospital che hanno mostrato la presenza di un tumore.

Il cancro che l'aveva colpita al cervello e al midollo spinale. «I medici le hanno trovato diverse masse nel suo cervello», ha spiegato il padre alla stampa locale, «inizialmente si pensava che si trattasse di lesioni benigne simili a voglie, ma nei giorni seguenti il suo quadro clinico è peggiorato». I dottori hanno spiegato ai genitori che a causare i problemi intestinali era la massa che spingeva dal midollo: «Ci è stato detto che non c'erano cure per lei e che sarebbe stata con noi solo per poche settimane». In effetti così è stato e la bimba si è spenta pochi giorni dopo aver compiuto un anno.

