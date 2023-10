Influencer di 21 anni uccisa a colpi di pistola fuori da un locale. Follower sotto choc: «Nessuno deve morire così»

di Redazione web

Una influencer, Samynha Silva, è stata uccisa mentre usciva da un nightclub in Brasile, in compagnia dei suoi amici. Secondo le ricostruzioni, la ragazza è stata uccisa da due uomini a bordo di una moto, che le hanno sparato ripetutamente. L'omicidio è avvenuto domenica scorsa e, al momento, la polizia non è ancora riuscita a rintracciare i colpevoli. Come riporta National World, le indagini sono ancora in corso. I follower di Samynha, sconvolti, hanno voluto rendere un tributo all'influencer su Instagram, con numerosi messaggi di cordoglio.

L'assassinio di Samynha

Samynha Silva era una ragazza portoghese di 21 anni, influencer su Instagram da più di 67.000 follower. Così si definiva nel suo profilo: “Sono sempre stata una sognatrice ed è questo che mi tiene in vita, mai smettere di sognare”.

Silva, mamma di un bambino di 2 anni, stava uscendo da un nightclub di Teresina, Brasile. Secondo la polizia, l'influencer era salita a bordo di una moto con i suoi amici, quando si è avvicinata un'altra moto che ha tentato di farli accostare. Samynha e i suoi amici, indispettiti, hanno deciso di continuare il tragitto a piedi, ma i 2 uomini hanno aperto il fuoco su di loro, uccidendo l'influencer con 6 colpi di pistola.

I paramedici sono arrivati dopo pochi minuti, ma non sono riusciti a salvare la ragazza. Gli amici di Samynha, invece, sono rimasti incolumi ed è stata proprio una di loro, Yrla, ad annunciare la morte della ragazza su Instagram: «Non sono riuscita a fare nulla. Solo a salvare me stessa», queste le parole del ragazzo.

Dopo i primi soccorsi, la polizia ha recintato l'area dell'incidente ed ha avviato le indagini: adesso devono identificare i 2 uomini e scoprire eventuali moventi. Secondo alcune indiscrezioni, il reato sarebbe connesso al crimine organizzato: un giornalista locale, Wessley Paz, ha ipotizzato legami dell'influencer con una gang chiamata Primeiro Comando da Capital.

Lo stupore dei follower

I fan di Samynha, sotto choc, hanno espresso il loro stupore su Instagram. La maggior parte di loro ha commentato il post dell'amica Yrla: «Una ragazza bellissima e giovane. Mio Dio..era solo una ragazza, una madre...che Dio dia conforto alla sua famiglia e si prenda cura di suo figlio», ha commentato un utente. Un altro, invece, ha scritto: «Nessuno merita di morire così!!». Altri, invece, si sono limitati a scrivere messaggi di condoglianze per la famiglia dell'influencer.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Ottobre 2023, 18:21

