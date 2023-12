Influencer spende 175mila euro per guadagnare 15 centimetri in altezza: «L'operazione più dolorosa al mondo»

di Hylia Rossi

Accettare il nostro corpo per quello che è non sempre ci sembra possibile e mentre alcuni intraprendono un lungo e a volte doloroso percorso di accettazione, altri decidono di investire i propri soldi per cercare di risolvere il problema.

Yeferson Cossio, star social di 29 anni proveniente dalla Colombia, si è sottoposto all'operazione «più dolorosa del mondo» per acquistare circa 15 centimetri in altezza e raggiungere 1.80, al prezzo di 175mila dollari. Poi, il ragazzo ha raccontato la sua esperienza tramite un video su Instagram.

L'operazione: come funziona

«Non sono un nano, né particolarmente alto», dice Cossio sul video pubblicato sui social, «Sì, le mie gambe non hanno niente che non va ma le odio...

Con oltre 28 milioni di follower tra Instagram e TikTok, pare che il 29enne abbia speso tra i 200 e i 700milioni di pesos colombiani per il trattamento, vale a dire tra i 50 e i 175mila euro. L'operazione, estremamente dolorosa, consiste nella rottura delle ossa, nel successivo inserimento di aste di metallo e nell'uso di uno strumento esterno, numerose volte al giorno, per allungare lentamente gli arti.

L'ospedale dichiara: «Man mano che lo spazio tra le ossa aumenta il corpo continua a produrre nuovo tessuto finché non si raggiunge la lunghezza desiderata». Gli specialisti, secondo quanto riportato dal New York Post, solitamente allontanano le ossa di un millimetro al giorno, il che vuol dire che Cossio ha subito questo trattamento per 152 giorni (6 mesi).

I mesi successivi sono passati all'insegna della fisioterapia affinché il paziente potesse abituarsi alle "nuove" gambe. Il ragazzo ammette che l'operazione è stata fatta puramente per motivi estetici e poi ha spiegato: «Due anni fa ho avuto un problema alle gambe di cui non voglio parlare, perché è personale, ma la cosa che ha avuto l'impatto più profondo su di me è stato il disagio ogni volta che stendevo le gambe».

Ora, la star dei social sembra soddisfatta della propria altezza e ha rassicurato sul fatto che non si sottoporrà a ulteriori trattamenti.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Dicembre 2023, 15:47

