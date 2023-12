Sveva Sgramola operata a un occhio, la malattia: «Rischiavo il distacco della retina». Assente a Geo per una settimana

di Redazione web

Sveva Sagramola assente da Geo per una settimana a causa di un'operazione. La conduttrice è il volto del programma pomeridiano di Rai3 da oltre 20 anni (da quando ancoraa si chiamava Geo&Geo), ma da lunedì 4 dicembre gli spettatori non troveranno il suo dolce sorriso ad accorglieli.

Emanuele Biggi resterà solo al comando per questa settimana, e il motivo è stato reso noto attraverso i canali social ufficiali del programma. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Sveva Sgramola assente a Geo

Stamattina sui canali ufficiali del programma Geo di Rai3 è stato pubblicato un post con una fotografia che ritrae Sveva e Ema abbracciati e sorridenti. Nella didascalia si legge: «Cari Amici, per voi un messaggio della nostra Sveva. Noi saremo comunque in onda e vi diamo appuntamento a più tardi!». Nelle righe successive, le parole della conduttrice:



«Ciao a tutti, questa settimana non sarò in Tv perché ho scongiurato un distacco della retina con un piccolo intervento e devo stare a riposo assoluto per qualche giorno.

L'intervento

La notivia del piccolo intervento ha scatenato l'affetto dei fan del programma, che hanno augurato una pronta guarigione a Sveva Sgramola senza dimenticare di fare i complimenti alla trasmissione.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Dicembre 2023, 13:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA