Ricoverato per appendicite, il dottore rimuove l'organo sbagliato: «Un inferno, non deve accadere a nessun altro»

di Hylia Rossi

L'uomo era stato ricoverato per rimuovere l'appendice, un'operazione semplice, ormai standard. Eppure, qualcosa è andato storto e il dottore ha rimosso una parte del colon di George, causandogli complicazioni tanto serie da mettere in pericolo la sua vita.

L'uomo e la sua famiglia vogliono assicurarsi che nessun altro si trovi nella stessa, tremenda situazione e hanno quindi deciso di sporgere denuncia contro il dottore con l'accusa di negligenza medica. Vediamo come si è svolta la vicenda, secondo il racconto di Kiro7, che ha intervistato George Piano e sua moglie.

«È stato un anno infernale»

Si tratta di George Piano, un uomo di 72 anni proveniente da Lake Forest Park, negli Stati Uniti, che avrebbe dovuto sottoporsi nel dicembre 2022 a un normale intervento per rimuovere l'appendice ma a causa dell'errore del chirurgo si è ritrovato a dover lottare per la sua vita.

«È stato un anno infernale», ha dichiarato George ai microfoni di Kiro7, «Non sono la stessa persona che ero quando tutto questo ha avuto inizio».

Tuttavia, quando George si è svegliato dopo l'operazione, la mattina successiva, la sofferenza era insopportabile: «Molto peggio di quando ero entrato in ospedale». Alla fine, l'uomo ha deciso di fare causa al dottore per avergli rimosso una parte del colon, lasciandogli invece l'appendice infiammata, motivo per cui ha poi dovuto sottoporsi a un'ulteriore operazione per rimuoverla.

George dichiara che il dottore gli ha anche lasciato un foro nel colon, che poi ha provocato «sepsi e un'infezione per cui sono quasi morto». A quanto pare, il dottore in questione non si è interessato alla situazione se non otto giorni dopo, e anche in quel caso sembra averla presa alla leggera.

Un esperto chirurgo dalla California, il dottor Hobart Harris, ha analizzato il caso e ha affermato che «ha fallito nell'identificare il colon sigmoideo, pensando che fosse invece l'appendice, per poi perforare il colon sigmoideo pensando di dividere l'appendice alla base». George ha dovuto subire diversi interventi e si è ritrovato con una sacca per l'ileostomia e con una ferita aperta nell'addome, per mesi, delle dimensioni di una palla da biliardo.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Novembre 2023, 15:08

