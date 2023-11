«Non mi avete preparato il tè»: medico abbandona la sala operatoria durante l'intervento chirurgico

di Tommaso Cometti

Un episodio davvero incredibile, che ha rischiato di rinviare un intervento chirurgico su ben quattro persone. Un medico indiano, adirato con i suoi sottoposti, ha abbandonato la sala operatoria nel bel mezzo di un'operazione, lasciando le sue quattro pazienti sotto anestesia. Il dissidio è stato causato...dal tè. Il dottore, come riporta il Daily Mail, si è infuriato perché i suoi colleghi non gli avevano preparato la deliziosa bevanda.

L'operazione

La vicenda è avvenuta a Nagpur. Il dottor Tejrang Bhalavi aveva appena finito di operare altri quattro pazienti, e stava per procedere con altre quattro persone, che erano state già anestetizzate.

Fortunatamente, un sostituto è arrivato sul posto, rimpiazzando Bhalavi e completando i quattro interventi lasciati in sospeso. Come segnalano i media locali, un'inchiesta dovrà far luce sulla condotta di Bhalavi, data la gravità dell'episodio. Soumya Sharma, membro della dirigenza della struttura ospedaliera, ha dichiarato: «Capisco le motivazioni del dottor Bhalavi, ma il suo comportamento potrebbe aver violato la sezione 304 del codice penale indiano. Agiremo per far luce su questa vicenda».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Novembre 2023, 21:59

