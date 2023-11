«Il dottore ha detto che c'è qualcosa di vivo rannicchiato nel mio orecchio»: la scoperta choc

di Hylia Rossi

Ognuno ha le proprie paure, a volte razionali, altre volte meno, ma alcune sono pressoché universali e serpeggiano tra vari sentito dire ed eventuali "è successo a mio cugino", fino ad accovacciarsi nelle nostre menti e rimanere lì, in attesa.

Poi arrivano testimonianze come quella di Desirae Kelly e la paura s'infiamma: è reale. La ragazza si è ripresa mentre è seduta in una stanza d'ospedale dopo una visita dal dottore. Quest'ultimo ha appena confermato che c'è "qualcosa" nel suo orecchio, vivo e "rannicchiato" al suo interno.

«Sento rumori nell'orecchio, non riesco a dormire»: donna va in ospedale e fa una scoperta choc

La paura è diventata realtà

La ragazza è quasi in lacrime mentre racconta l'esito della visita, gli occhi visibilmente lucidi: «È una cosa disgustosa e, voglio dire, sono una persona pulita.

Nel momento in cui sta raccontando la situazione, è in attesa che arrivi l'infermiera per pulirle l'orecchio e rimuovere la creatura al suo interno. In effetti, la seconda parte del video è successiva alla rimozione e l'espressione di Desirae è ancora più scossa.

Poi, la rivelazione: «È fatta. Era un ragno... c'era un ragno vivo nel mio orecchio. Ho dato di stomaco, sospira tra le lacrime, Non dormirò mai più». Per chi pensava che la storia sui ragni che, di notte, zampettano fino ad entrare nelle nostre orecchie fosse un'invenzione di qualche burlone con l'intenzione di spaventarci, è arrivato il momento di ricredersi.

Il video ha superato le 40milioni di visualizzazioni e tutti gli utenti sembrano d'accordo sullo choc e il disgusto successivo alla scoperta: «VIVO? Sarei morta nel ricevere quell'informazione», «Nessuno di noi dormirà mai più», «Sono un'infermiera e vediamo cose simili molto spesso! Gli insetti non discriminano e nessuno pensa che tu sia sporca!».

Nonostante in molti abbiano già deciso di prendere provvedimenti (dormire con le orecchie coperte o mettere i tappi), sembra che non accada frequentemente che un insetto (o un aracnide, come in questo caso) si infili nelle nostre orecchie. Bisogna solo capire se si vuole correre o meno il rischio!

Alcuni dei sintomi associati con questa problematica sono rossore, gonfiore, dolore, prurito e, se la creatura è ancora viva, si potrebbe sentire o percepire il movimento.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Novembre 2023, 09:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA