Morto per il morso di un ragno velenoso: la foto sui social col volto che diventa nero

di Redazione web

Un cantante brasiliano di nome Darlyn Morais è morto qualche giorno fa dopo essere stato morso da una ragno nella sua casa a Miranote, nel nord-est del Brasile. L'artista aveva anche condiviso sui social la foto del morso sul volto, che mostrava diversi punti neri sulla guancia.

La dinamica

Sembra che Darlyn Morais fosse allergico al veleno del ragno e che le sue condizioni siano drasticamente peggiorate dopo la puntura. L'uomo era stato dimesso dopo 72 ore di ricovero, ma è di nuovo tornato in ospedale due giorni dopo, dove poi è morto. È nota la presenza in Brasile di diversi ragni pericolosi, ma non è noto di che specie si tratti, tutt'ora sono in corso degli accertamenti al riguardo.

La sua famiglia l'ha voluto ricordare a G1 ( un giornale locale): «Era sempre circondato da amici ed era sempre un motivo per festeggiare per lui. Sempre molto felice e sorridente con tutti intorno a lui. Proprietario di un cuore gigante, aiuta sempre le persone intorno a lui».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Novembre 2023, 16:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA