Scompare durante un ritiro di Yoga, ma nessuno dei partecipanti parla: «Hanno fatto un voto di silenzio»

Scompare nel nulla durante un ritiro yoga, ma gli altri partecipanti hanno fatto un voto di silenzio e per settimane non hanno raccontato nulla su quanto era accaduto. La scomparsa di Nancy Ng è avvolta nel mistero, tanto che è intervenuta anche l'FBI sul caso, dopo che le decine di persone che si trovavano insieme alla praticante di yoga 29 anni, si sono rifiutate di collaborare con le autorità per cercare di ricostruire la dinamica dei fatti.

Il ritiro

La donna, di origini californiane, era in ritiro in Guatemala, per partecipare al viaggio di una settimana sul lago Atitlan, quando si sono perse improvvisamente le sue tracce. La famiglia non ha più avuto notizie della figlia per cinque giorni, fino a quando l'organizzatore del ritiro ha detto loro che non si riusciva più a trovare Nancy. I suoi compagni tacevano in quanto avevano fatto un voto di silenzio.

Le indagini

«I nostri sforzi di ricerca sono stati ostacolati da informazioni insufficienti riguardanti le circostanze esatte e il luogo della scomparsa di Nancy a causa dell'incapacità di trovare testimoni chiave (molti dei quali sono tornati negli Stati Uniti la scorsa settimana)», scrivono sulla pagina Go Found Me, chiedendo a chiunque sappia qualcosa di farsi avanti. «A causa della mancanza di queste informazioni imperative, la perquisizione è ora soggetta a indagini da parte delle autorità giudiziarie locali, dell'FBI e del Dipartimento di Stato americano». La famiglia ha anche assunto una squadra di ricerca e soccorso e di sommozzatori in Guatemala nel tentativo di recuperare la figlia, ma per ora della 29enne non c'è nessuna traccia.

