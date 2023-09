Influencer molestata da un turista mentre è in diretta su Twitch: «È stato orribile»

di Redazione web

Isabella Gonzalez è un'influencer spagnola che è molto seguita sui social: i profili che contano più follower sono quelli di Instagram e Twitch. Proprio su quest'ultimo, mentre era in diretta con i suoi fan, è capitato un episodio davvero spiacevole: un turista seduto dietro di lei l'ha importunata con una mano. Isabella, incredula, si è girata di scatto e gli ha detto di allontanarsi e tenere a posto le mani. I follower collegati hanno visto tutto. L'influencer, poi, ha denunciato il fatto alla polizia di Benidorm, Spagna.

Il racconto di Isabella Gonzalez

Isabella Gonzalez stava semplicemente facendo il suo lavoro quando un turista inglese dietro di lei ha deciso di allungare le mani toccandole il sedere. Tutti i follower hanno assistito alla scena e, infatti, i commenti di Twitch continuavano ad aumentare secondo dopo secondo. Poi, qualche ora dopo l'accaduto, l'influencer è tornata a parlare sui social: «È stato orribile, mi sono sentita imbarazzata e disgustata allo stesso tempo e non ho potuto reagire meglio di come ho fatto.

Le parole di Isabella Gonzalez

Infine, Isabella Gonzalez ha terminato dicendo: «Erano tutti ubriachi gli uomini seduti dietro di me ma questa non deve essere una scusa perché la gente mi tocchi. Bevo anch'io e non penso mai a dare fastidio alle persone. Solo il ragazzo che era con quello che mi ha toccato, si è preso la briga di venirsi a scusare personalmente per ciò che era appena accaduto».

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Settembre 2023, 17:12

