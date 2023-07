«Così con l'amore ho superato l'acne e ho imparato ad accettarmi»: ma l'influencer finisce sotto attacco

di Redazione web

L'acne le aveva creato delle insicurezze che con l'amore sono state spazzate via. Ecco quanto accaduto a Izzie Rodger, influencer inglese. La ragazza ha deciso di lanciare un messaggio positivo su come accettarsi e vivere serenamente con le proprie imperfezioni pur lavorando tramite i social. «Ecco come ho superato l'acne», vediamo insieme cosa ha confessato la ventenne.

«Purtroppo mi viene l'acne intorno alla zona della bocca e quando vi dico che mi ha fatto sentire così brutta e orribile, dico sul serio. Guardavo Lou dritto negli occhi - ha spiegato la ragazza sui social parlando del suo fidanzato - e gli chiedevo come potesse trovarmi attraente. Quando lui diceva che lo fossi, io iniziavo una discussione con lui e lo accusavo di mentire. Ma non ha mai mentito», ha confessato l'influencer su Instagram.



«Mi amava per quello che sono, indipendentemente dall'aspetto della mia pelle. Finalmente me ne rendo conto ora. Mi ha insegnato veramente come dovrebbe essere il vero amore, quello incondizionato», ha continuato l'influencer parlando di come, grazie all'amore, sia riuscita a superare le sue insicurezze.



«Sei adorabile e meriti il mondo. Lo prometto», ha scritto la ragazza riferendosi alle parole del fidanzato e di quanto siano state importanti per lei.

La reazione dei fan

I suoi quasi 500mila follower tra Instagram e TikTok sembrano aver apprezzato molto il suo messaggio di sensibilizzazione: «Ho avuto lo stesso problema per tutta la vita, non credere che fossi bella o dubitare del mio partner quando diceva che lo ero, che tristezza negarci quell'amore e quell'affetto», ha scritto un utente.

Non tutti però sembrano aver apprezzato quanto ha scritto la ragazza, in quanto, alcuni sostengono che ha accettato la propria acne solo perché ha un fidanzato: «Senza amore staresti ancora male e continueresti a non accettarti, fallo a prescindere», le ha consigliato.

