Oprah Winfrey, la dieta che le ha fatto perdere quasi 20 kg: «Non rinuncio a nulla». Come ha fatto

Oprah Winfrey ha lasciato tutti senza parole durante una delle ultime apparizioni pubbliche. La conduttrice americana si è recata in Italia, a Isola Bella sul Lago Maggiore per la sfilata di Louis Vuitton e la sua silhouette snella ha catturato le attenzioni degli utenti su Twitter che hanno iniziato a chiedersi che tipo di dieta avesse iniziato a seguire Oprah per essere così in forma. Oprah Winfrey ha finalmente raccontato cosa mangia durante l'arco della giornata e no, non muore di fame.

La dieta di Oprah

Oprah Winfrey ha rivelato sul suo sito web che cosa mangia durante l'arco della giornata per mantenersi in forma. Consuma ogni giorno circa 1700 calorie bilanciate. «È uno stile di vita, un modo di mangiare e un modo di vivere sano- ha rivelato la conduttrice -. Tu non sentirti mai a dieta e funziona».

Al mattino, per colazione predilige i frullati con frutti di bosco, frutta e noci che mescola con succo d'arancia e yogurt. Gli spuntini sono importantissimi e le piace fare due spuntini al giorno che includono fette biscottate con burro di arachidi e marmellata di albicocche e ananas, oppure yogurt con mandorle tritate e frutta a scelta.

Oprah per pranzo predilige il pane integrale germogliato biologico con maionese, tacchino affumicato, formaggio, avocado e pomodoro.

Lo stesso schema può essere ripetuto a cena, l'importante è avere sempre cibi freschi preparati in modo semplice. Si può scegliere tra il riso selvatico con verdure miste e cotolette di petto di pollo senza pelle e disossate, o pasta con verdure miste e pollo.

Insomma, una dieta variegata e senza rinunce, un'alimentazione equilibrata.

