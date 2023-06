Dieta last minute, mettersi in forma per l'estate. L'esperto: «Ecco i consigli giusti per non sbagliare e perdere chili in fretta»

Dieta last minute per dimagrire in fretta. Con l'arrivo dell'estate l'obiettivo è perdere quei chili in più che ci portiamo dietro dall'inverno e non siamo riusciti a far sparire. C'è un modo per recuperare in fretta e presentarsi alla prova costume preparati? Ci risponde Yari Rossi, dottore in Scienze della Nutrizione Umana.

Premessa: la dieta non è l'impegno di un mese, ma uno stile di vita da tenere sempre. Giusto?

Esattamente, è un aspetto da sottolineare ed è la prima cosa che dico sempre ai miei pazienti. Inoltre, esistono individui che riescono a reagire e a rispondere meglio ad un tipo specifico di alimentazione e altri che riescono a rispondere meglio ad un altro tipo di alimentazione.