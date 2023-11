Ragazzina incinta a 14 anni, l'annuncio della mamma (che la partorì 16enne): «Sono emozionata, sarò una nonna giovanissima»

di Hylia Rossi

La gravidanza non è sempre ricercata, naturalmente, e succede piuttosto frequentemente di sentire o conoscere ragazze molto giovani che, per disattenzione, scarsa educazione sessuale o indifferenza finiscono per rimanere incinte senza volerlo.

In questi casi, gli approcci sono diversi a seconda della famiglia e della volontà di chi per nove mesi dovrà portare in grembo un figlio. La reazione dei genitori, nella maggior parte dei casi, non è molto positiva: si tratta di una grande responsabilità che in un modo o nell'altro cambierà profondamente il futuro della propria bambina (e non solo).

Tuttavia, questa situazione è diversa: Kerrie è molto emozionata all'idea di condividere questa esperienza con sua figlia di 14 anni e già pensa al fatto che, a 33 anni, sarà una delle nonne più giovani del Regno Unito, come ci racconta il Mirror.

L'allarme della mamma: «Togliete tablet e smartphone ai vostri figli, il mio non mi guarda più negli occhi»

Tale madre, tale figlia: la storia di Kerrie e Hollie

Che sia successo per caso o per scelta, si tratta di uno di quei casi in cui si può dire che "la mela non cade lontano dall'albero".

Forse è anche per questo che Hollie afferma di sentirsi a suo agio nel diventare mamma, sapendo che avrà accanto qualcuno che ha già avuto un'esperienza del genere: «Seguire le sue orme e i suoi consigli mi rassicura sul fatto che farò un buon lavoro», dice la 14enne.

La prima reazione di Kerrie, comunque, non è stata quella di gioire per il fatto di diventare presto una nonna così giovane: «Quando me l'ha detto sono scoppiata a piangere. Ero spaventata, non felice... ero terrorizzata per lei, ammette, Non vedo l'ora di veder crescere Hollie, sia come persona che come genitore. E poi potrò coccolare un bebè senza preoccuparmi del parto!».

La 14enne, da parte sua, sembra molto ottimista su quello che sarà il suo futuro a breve, specialmente grazie alla presenza di Kerrie: «Sono davvero emozionata di diventare mamma grazie alla mia, di mamma, che per me è stata un modello da seguire e un genitore incredibile». Il supporto, dunque, non le mancherà affatto, e anche la famiglia del papà sarà lì per lei: «Inizialmente ero sotto choc e non avevo idea di come gestire una cosa del genere», ammette.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Novembre 2023, 12:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA