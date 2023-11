Incinta ogni anno per non avere il ciclo: «Ringrazio mio marito. Ora aspettiamo il quinto figlio»

di Serena Neri

C'è chi il ciclo mestruale proprio non lo sopporta. Dolori alla schiena e alla pancia, il continuo dover andare in bagno, un po' di irritabilità: è un vero incubo a volte. Ma saresti disposta ad avere un bambino all'anno pur di salutare le mestruazioni? È quello che ha confessato Deanna, che con il suo compagno Anthony hanno avuto quattro figlie e la mamma è attualmente incinta del suo quinto bambino.

«La soluzione»

Pubblicando sui social media, Deanna, che ora aspetta un bambino, ha condiviso una clip della sua famiglia, in cui ha ammesso che preferirebbe rimanere incinta piuttosto che affrontare il ciclo ogni mese. Alla festa in cui si scopre il sesso del bambino, nota anche come 'gender revival', ha scritto: «Quando ti mette incinta ogni anno così non devi avere a che fare con il ciclo».

La reazione degli utenti

Su TikTok, molti utenti le hanno detto che non ha alcun senso, che non potrà fare ciò per tutta la vita e che è il caso che si rassegnasse ad avere il ciclo: «Mica pensi di poter partorire per sempre?», le ha scritto un utente. E, ancora: «Starai scherzando spero», ha scritto un altro account. Si presume che i due stessero scherzando.

