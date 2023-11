Monia Bortolotti, mamma di 27 anni arrestata per doppio infanticidio: «Ha soffocato i figli neonati perché non sopportava il pianto». Non era morte in culla

Monia Bortolotti, mamma 27enne di due bambini, è stata arrestata a Padrengo (Bergamo) con l'accusa di doppio infanticidio: le sue vittime sarebbero proprio i suoi figli neonati, che avrebbe ucciso soffocandoli quando avevano una quattro mesi e l'altro appena due facendo credere che i decessi fossero stati casi di morte in culla.

La morte dei neonati

A far partire le indagini, il sospetto nato dopo la morte del figlio di due mesi, avvenuta il 25 ottobre 2022: era passato appena un anno dalla scomparsa della sorellina di 4 mesi, avvenuto il 15 novembre 2021, un decesso catalogato come morte in culla provocata da un rigurgito. In entrambi i casi, al momento della tragedia la giovane mamma si trovava sola in casa con i neonati e aveva chiamato i soccorsi, arrivati quando ormai non c'era più nulla da fare. Dopo la morte della bambina, la donna di origine indiana ma adottata in tenera età da una famiglia bergamansca, era rimasta nuovamente incinta e dato alla luce un maschietto, il bambino morto lo scorso ottobre.