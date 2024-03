Incidente in moto, Gianmarco tampona un'auto e si schianta al suolo: morto dopo il trasporto in ospedale, aveva 26 anni

di Redazione Web

Gianmarco Navarra, un ragazzo di 26 anni, è morto intorno alle 21.30 di ieri, dopo essersi scontrato contro una macchina in via Carpinetana sud, a Colleferro. La vittima, in sella a una moto, avrebbe tamponato l'auto guidata da un 20enne.

L'incidente a Colleferro

Lo scontro, secondo la ricostruzione fatta sul posto dai poliziotti intervenuti per i rilievi, sarebbe avvenuto tra la moto guidata dalla vittima che, dopo aver superato un veicolo, avrebbe tamponato la macchina che si stava immettendo sulla strada dopo essere uscita dal cancello di una abitazione privata. Per il 26enne in moto non c'è stato nulla da fare, morto subito dopo il trasporto al pronto soccorso dell'ospedale di Colleferro.

