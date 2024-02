Monia Bortolotti, l'indizio che proverebbe l'infanticidio del figlio: «Ha aspettato 20 minuti prima di chiamare i soccorsi dopo la crisi»

di Redazione web

Monia Bortolotti è indagata per la morte dei suoi due figli, i piccoli Mattia e Alice. Secondo la pm Maria Esposito che sta lavorando al caso, quando il neonato ebbe una crisi il 25 ottobre 2022, la donna avrebbe aspettato 15 o 20 minuti per chiamare i soccorsi. Un tempo definito «sospetto» che avvalora la tesi del doppio infanticidio. L'orario esatto dell'inizio della crisi cardiaca del piccolo Mattia è stato registrato da un dispositivo sottocutaneo, impiantato dai medici dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo un mese prima, quando era stato ricoverato un mese, riporta il Corriere.

Il caso

La donna si dichiara innocente. Per la 27enne fu una morte in culla per Alice, come in origine stabilito, e un’azione colposa nel caso di Mattia. Attualmente Monia Bortolotti si trova piantonata in Psichiatria. A giudicare le sue condizioni nella perizia ci sarà anche Elvezio Pirfo, nominato anche nel caso di Alessia Pifferi, un'altra mamma accusata di aver lasciato morire la figlia piccola.

Chi è Monia Bortolotti

Monia Bortolotti, da tutti conosciuti come Mia, è la mamma di 27 anniaccusata di aver ucciso i due figli neonati.

