Monia Bortolotti, il papà dei neonati uccisi dalla compagna: «È così oggi e sarà così sempre, non avete idea di che cosa si provi»

Monia Bortolotti ha solo 27 anni ma un abisso davanti a sé da vivere. Era orfana a Calcutta, poi figlia adottiva cresciuta in Val Seriana, a Gazzaniga. Trova l'amore in un compagno più maturo di lei: il suo nome è Cristian Zorzi. Ora è indagata per un delitto atroce: ha ucciso i suoi bambini, Alice di 4 mesi e Mattia di 2. La tragedia è avvenuta a Bergamo. Ora gli inquirenti stanno indagando sulle versioni delle donna relative ai cuscini.

Nelle 200 pagine dell’ordinanza di custodia cautelare emerge la convinzione che la ragazza, per quanto irrisolta, fosse lucida e che attraverso quegli sfoghi messi in vetrina sui social, una volta venuta a conoscenza dell’indagine, stesse ponendo le basi per una difesa.





Monia Bortolotti, chi è la mamma arrestata per l'infanticidio dei figli. Sui social scriveva: «Li tenevo come fiorellini»



Monia Bortolotti «aveva già provato a uccidere Mattia». Il neonato soffocato in un abbraccio, la sorellina Alice con un cuscino