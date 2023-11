Monia Bortolotti, chi è la mamma arrestata per l'infanticidio dei figli. Sui social scriveva: «Li tenevo come fiorellini»

Monia Bortolotti, da tutti conosciuti come Mia, è la mamma di 27 anni che da sabato mattina si trova in carcere con l'accusa di aver ucciso i due figli neonati. Nata in India il 17 maggio 1996, è stata l'ultima orfana di Madre Teresa di Calcutta ad essere stata adottata in Italia da una famiglia di Gazzaniga. I genitori che l'hanno cresciuta sono Laura Brena, 63 anni, con la quale parla di un rapporto difficile, e Pietro, che l'ha ospitata nell'ultimo periodo: da quando è stata effettuata l'autopsia sul corpo di Mattia, il secondo figlio morto a due mesi, i rapporti con il compagno Cristian Zorzi, 52 anni, si sono interrotti. Prima della gravidanza, Mia faceva l'insegnante di ballo, ma aveva lasciato tutto e si era trasferita a Pedrengo a casa del padre dei suoi figli.

Monia Bortolotti «aveva già provato a uccidere Mattia». Il neonato soffocato in un abbraccio, la sorellina Alice con un cuscino. I post social sulla morte in culla