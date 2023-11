Neonata morta a due mesi, forse soffocata da un rigurgito: disposta l'autopsia, indagati i genitori

Morte choc in. Unadi due mesi sarebbe morta per un rigurgito. È accaduto ieri pomeriggio a Siculiana, nell'. La salma, sequestrata, dovrà essere sottoposta ad autopsia. Sono intervenuti, oltre ai medici, anche i carabinieri della stazione cittadina e quelli della compagnia di Agrigento. I sanitari non hanno potuto far nulla per soccorrere la piccina.

A metà dello scorso settembre, la neonata era stata portata, in codice rosso, per «riferita cianosi» al pronto soccorso dell'ospedale «San Giovanni di Dio». Dopo 4 giorni la piccina era stata dimessa in buone condizioni cliniche e con la consegunete diagnosi di "infezione neonatale". Il ricovero in ospedale era avvenuto quando la neonata aveva circa 15 giorni di vita.

Ad accertarlo, nelle ultime ore, sono stati i carabinieri che si stanno occupando sul campo dell'inchiesta, aperta dalla Procura di Agrigento, sulla tragedia. Le forze dell'ordine hanno infatti acquisito il foglio di dimissioni della piccina che aveva 2 mesi e mezzo.