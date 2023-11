Chiede a un senzatetto che dorme sul marciapiede di spostarsi. Il clochard gli lancia una scarpa e lui si filma mentre lo uccide con 3 colpi di pistola

di Redazione Web

Un uomo si sarebbe filmato mentre uccideva un senzatetto che dormiva sul marciapiede. L'omicidio si sarebbe concretizzato in seguito a una breve lite. Il fatto risale al 28 settembre scorso ma è stato rivelato solo ora dai pubblici ministeri della contea di Orange, in California, scrive il Guardian. E il motivo per cui un uomo si è determinato ad uccidere un clochard per il solo fatto che stesse dormendo sul marciapiede lascia senza parole.

Il tragico epilogo

Craig Sumner Elliott era insieme ai suoi due cani e stava spingendo un carretto quando ha trovato sul marciapiede un senzatetto che stava dormendo. Il 68enne avrebbe provato a svegliarlo colpendolo con il carretto. L'homeless, Antonio Garcia Avalos, 40 anni, avrebbe cominciato a urlare, chiedendo all'uomo di lasciarlo in pace. A far scattare l'ira di Elliott sarebbe stato il gesto del senzatetto, che gli avrebbe lanciato una scarpa per allontanarlo.

Il 68enne avrebbe quindi tirato fuori dal carretto una pistola per poi sparare a Garcia Avalos tre colpi a bruciapelo.

«Farsi giustizia da soli non è mai la soluzione»

«Da un piccolo inconveniente, un uomo che blocca un marciapiede, si sono succedute una serie di tragiche circostante che hanno preso un sviluppo ancora peggiore», ha affermato Todd Spitzer, procuratore distrettuale della contea di Orange e riportato dal Los Angeles Times.

«Questo caso ci ricorda chiaramente che farsi giustizia da soli non è mai la risposta e che ci saranno sempre delle conseguenze per le nostre azioni», ha aggiunto Spitzer.

