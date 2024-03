Incidente in moto, Ivan Panza muore a 35 anni dopo essersi schiantato contro un minivan: gravissima la fidanzata

di Redazione web

La moto viaggiava dritta lungo la via, in direzione di Madone, mentre il minivan si sarebbe immesso da un cancello alla destra della moto. Lo schianto è stato fortissimo, la parte anteriore della moto si è sfasciata, sul cofano e sul parabrezza del minivan ci sono i segni di sfondamento per l'impatto con il motocilista.

Chi era Ivan Panza

Il minivan Mercedes è finito in mezzo alla strada, la moto è distrutta e con il muso infilato dentro la carrozzeria del mezzo. Ivan Panza aveva 35 anni: era un giardiniere di Brembate Sopra. Ha perso la vita in sella alla propria moto, una Yamaha. Secondo quanto riporta la stampa localele, la vittima viveva in via Ca' Fittavoli, ai confini con Prezzate di Mapello, e lavorava come giardiniere e aveva la passione per la motocicletta, che usava per fare dei giri con la fidanzata Stefania.

