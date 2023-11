Mamma nata con due uteri rimane incinta in entrambi contemporaneamente: ora aspetta due gemelle. Il caso rarissimo

La scoperta di una gravidanza può essere una grande gioia per una famiglia, ma talvolta può arrivare a sorpresa e lasciare a bocca aperta i futuri genitori. È decisamente questo il caso di Kelsey Hatcher, una mamma di tre figli di 32 anni, e suo marito Caleb, che all'inizio del 2023 hanno scoperto che la donna era incinta per la quarta volta. La coppia è rimasta ancora più sorpresa quando all'ecografia delle otto settimane ha scoperto di essere in attesa di due bambine, ma fin qui non c'è niente di particolarmente insolito nella loro storia. La parte più sconvolgente è arrivata quando i medici hanno comunicato loro che le due bambine stavano crescendo ognuna in un utero diverso. Questo è possibile a causa della rara condizione con cui è nata Kelsey, l'utero didelfo.