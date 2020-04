Terrore in aeroporto, rogo impressionante: bruciate 3500 auto VIDEO

Terrore in aeroporto, un rogo impressionante ha bruciato 3500 auto nuove o seminuove. E' successo a Fort Myers in Florida . Le auto erano utilizzate dalle compagnie di noleggio che operano allo scalo di Fort Myers non distante da Miami nella zona sud ovest della Florida. L'incendio si è sviluppato nell'area erbose dove i veicoli sono parcheggiati, in attesa di essere trasferiti nella zona di noleggio all'interno dei parcheggi dell'aeroporto.