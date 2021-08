Incendi a nord di Atene, scatta l'emergenza: migliaia di cittadini lasciano le loro case

Inferno ed emergenza incendi in Grecia. I roghi boschivi avanzano verso Atene e minacciano le abitazioni di alcune zone della capitale greca, dove migliaia di cittadini sono stati costretti ad abbandonare le proprie case. Una situazione preoccupante a pochi chilometri da Atene, con diversi mezzi in campo per domare le fiamme.

Da ieri servizi di soccorso e vigili del fuoco sono impegnati nella battaglia per domare i roghi e nelle prime ore del mattino alle forze sul campo si sono aggiunti - riportano i media greci - cinque velivoli antincendio e nove elicotteri. Tanti anche i volontari sul campo mentre il fuoco minaccia anche il parco naturale di Tatoi, dove la ex famiglia reale greca aveva la sua residenza estiva.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Agosto 2021, 13:03

