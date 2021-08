Scontro tra due treni in Repubblica Ceca: due morti e 38 feriti, 7 in fin di vita. Il ministro: «Situazione grave»

Grave incidente in Repubblica Ceca tra due treni, uno proveniente da Monaco di Baviera e un altro treno passeggeri: due morti, ferite 38 persone, di cui 7 in pericolo di vita, riferisce il quotidiano tedesco Bild che riprende l'agenzia ceca Ctk. Sul luogo sono in azione 4 elicotteri e molte squadre di soccorritori. L'incidente è avvenuto vicino al confine con la Germania, nel villaggio di Milavce, a ovest della Repubblica Ceca.

«La situazione è grave» ha detto il ministro dei trasporti ceco Karel Havlicek. «Possiamo confermare che due persone hanno perso la vita» nell'incidente, ha riferito su Twitter la polizia nazionale ceca. «Decine di feriti sono stati segnalati sul posto. Stiamo aiutando l'evacuazione dei passeggeri», ha aggiunto la polizia, precisando che l'incidente è avvenuto poco dopo le 8:00 ora locale. Nel luglio dell'anno scorso in Repubblica ceca tre persone sono morte e decine di altre sono rimaste ferite in due distinti incidenti ferroviari.

PLZEŇSKÝ KRAJ - Dnes krátce po osmé hodině došlo ke střetu dvou vlaků na trati v obci Milavče na Domažlicku. Všechny složky IZS na místě. #policieplk — Policie ČR (@PolicieCZ) August 4, 2021

Mercoledì 4 Agosto 2021

