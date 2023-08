Ilaria De Rosa, la hostess condannata a sei mesi per «droga»: sentenza confermata, resterà in carcere a Riad fino a novembre

di Redazione web

Ilaria De Rosa resterà in carcere a Riad, in Arabia Saudita, fino a novembre. La sentenza che condanna l'hostess veneta per possesso di stupefancenti è stata confermata in Corte d'Appello oggi, 17 agosto. La 24enne è rinchiusa dallo scorso 5 maggio in una prigione a 45 chilometri dalla capitale. Sono già passati 3 mesi dall'arresto, quando sarebbe stata sorpresa con uno spinello nascosto nella biancheria intima.

Il caso seguito dalla Farnesina

Gli avvocati che seguono il suo caso sono stati messi a disposizione dall Farnesina.

La speranza dei suoi legali risiede nella clemenza del re saudita, che potrebbe concedere la grazia. Al momento però, Salman non si è ancora pronunciato.

