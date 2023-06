Ilaria De Rosa, l'hostess arrestata è stata condannata a sei mesi per spaccio in Arabia: «Aveva uno spinello nel reggiseno»

di Redazione Web

Sei mesi di carcere. Questa la condanna inflitta dai giudici sauditi a Ilaria De Rosa, la 23enne trevigiana rinchiusa da quasi quaranta giorni in un carcere di Gedda in Arabia Saudita con l'accusa di «detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti». La giovane però, si è sempre professata innocente. Ad ascoltare la sentenza anche la sorella Laura, arrivata a Gedda già da qualche giorno e presente in Tribunale come uditrice.

Ilaria De Rosa, il giallo del documento in arabo firmato e la strategia dell'Italia: «Si punta a farla espellere»

Ilaria De Rosa, la hostess arrestata per uno spinello nel reggiseno. La mamma: «Non si fa le canne»

Secondo quanto riferito da La Repubblica, la notizia dell’arresto è stata diffusa soltanto l’8 maggio dopo che i genitori, avendo perso i contatti con la figlia, si erano rivolti ai carabinieri.

La ragazza si è detta innocente e ha riferito di aver respinto tutte le accuse in occasione di un interrogatorio in lingua inglese cinque giorni dopo la sera del suo arresto. I suoi genitori, in un’intervista, hanno escluso che la figlia potesse essere in possesso di droga poiché, oltre a non averne mai fatto uso, conosce perfettamente il rischio che questo può comportare in paesi come l’Arabia Saudita, in cui risiedeva da tre mesi.

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Giugno 2023, 18:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA