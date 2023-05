Ilaria De Rosa, il giallo del documento in arabo firmato e la strategia dell'Italia: «Si punta a farla espellere»

Il caso di Ilaria De Rosa riporta alla mente l'incubo di Alessia Piperno, la travel blogger romana arrestata in Iran durante le proteste per Masha Amini. Situazioni e Paesi diversi, ma stesso destino. In mezzo, il lavoro della Farnesina, che come per la 28enne romana, lavora in silenzio per trovare un exit strategy alla 23enne veneta rinchiusa a Jeddah. Lei sta bene, fa sapere il console che le ha fatto visita, ma la sua è una situazione che va sbrogliata in fretta. In che modo? C'è una strada che potrebbe dare i suoi frutti.

Ilaria De Rosa, la hostess arrestata per uno spinello nel reggiseno. La mamma: «Non si fa le canne»

Ilaria De Rosa, la hostess si difende: «Non ho consumato alcol né droga». La giovane è scossa ma sta bene

La strategia della Farnesina

Il caso di Ilaria De Rosa è ancora un mistero anche ai piani alti della Farnesina. Si attende il fascicolo, che rivelerà i capi di imputazione che le vengono contestati. Al momento si sa che le accuse hanno a che fare col traffico di sostanze stupefacenti. Accuse che la giovane ha sempre rispedito al mittente. L'obiettivo di Roma è ottenere l'espulsione, così da permette alla hostess di portersi difendere dal suo paese, Castel Franco Veneto, scrive Repubblica. La strada, fanno sapere alcune fonti, sembra impervia ma percorribile.

I profili social oscurati

Ieri, 23 maggio, è stato oscurato un profilo Facebook della giovane. Quello Instagram invece è stato reso privato. Sul suo feed c'erano le foto dei viaggi, compresa Jeddah, dove era di base da circa tre mesi per il lavoro. Qui, ha conosciuto un gruppo di ragazzi (non del posto e neppure europei) con cui era al momento dell'arresto.

Il mistero del documento

Da chiarire anche il mistero di un documento in arabo, scrive il Gazzettino, che Ilaria De Rosa avrebbe firmato senza conoscerne il contenuto. A Jeddah, la hostess risiedeva all'hotel Spectrums Residence, che aveva lasciato la sera dell'arresto, andando via con tre ragazzi a bordo di un'auto. La polizia in borghese li ha seguiti e poi è scattato il blitz. Insomma, non un caso, ma un'operazione organizzata. Lei sarebbe stata fermata per uno spinello nascosto nel reggiseno. Al momento però, niente è confermato ufficialmente.

