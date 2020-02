Il bambino finisce in punizione, il cane non lo abbandona e gli fa compagnia

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Febbraio 2020, 16:29

Uno scatto divertente e virale, che dimostra, semmai ce ne fosse bisogno, che probabilmente le amicizie più sincere per l'uomo vanno trovate in altre specie. "Ilè il" non è, e non può essere altrimenti, solo un detto, ma una verità probabilmente assoluta.Chiunque abbia avuto anche un soloin tutta la vita può capire facilmente di cosa stiamo parlando: non c'è amore più incondizionato di quello che questi animali possono avere per i loro padroni, e una foto diventata molto virale negli ultimi tempi lo dimostra. Undi tre anni e mezzo, che aveva litigato con la sorella maggiore, era stato messodai genitori e costretto a restare per diverso tempo in castigo davanti a un muro. L'attesa, però, è stata addolcita e resa meno estenuante dalla compagnia delLa foto è stata postata da, la mamma del piccolo Peyton. Il bambino, finito in punizione, era rimasto da solo davanti al muro ma è stato presto raggiunto da, ildella famiglia: questo mastino inglese si era accomodato, sedendosi accanto al suo padroncino, che nonostante l'amarezza per il castigo non risparmia qualche coccola al suo migliore amico. «Quando sei in punizione ma il tuo migliore amico non ti lascia solo a scontarla», ha scritto su Facebook la donna in un post diventato virale.