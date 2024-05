Harry e Meghan, tutti i regali ricevuti in Nigeria che fine faranno? Il regolamento della casa Reale e la differenze con William e Kate

di Cecilia Legardi

Il principe Harry e la moglie Meghan Markle hanno affrontato un breve viaggio in Africa occidentale dove hanno avuto in dono abiti e opere d'arte. Ma quali sono le regole relative all'accettazione dei regali da parte della famiglia reale?

Harry e Meghan in Nigeria

Harry e Meghan sono stati in Nigeria per un viaggio di 3 giorni. Lei si è occupata del progetto "Women in Leadership", il Duca di Sussex, invece, ha incontrato i veterani militari. La coppia è stata invitata in Africa occidentale dal capo dello staff per la difesa. Durante la loro permanenza hanno ricevuto vari doni da parte della popolazione locale: gioielli, opere d'arte, una maschera di legno e libri sull'eredità nigeriana che gli studenti della Lightway Academy hanno voluto lasciargli. Il primo giorno Harry ha ricevuto anche due dipinti, uno lo raffigura da bambino con la mamma Diana e lo ha commosso, e l'altro con Meghan, consegnatogli dal governatore dello Stato di Kaduna, il senatore Uba Sani. Poi gli sono stati donati molti abiti tradizionali (camicia, gilet e berretto a lui e orecchini in corallo nigeriano a lei), che i due coniugi hanno deciso di indossare nei giorni successivi. Ognuno ha anche ricevuto una T-shirt con la stampa "Meghan dreams big" e "Harry dreans big". Il secondo giorno, alla partita di pallavolo a cui hanno assistito, Meghan era raggiante quando le è stata regalata un'opera d'arte raffigurante animali, alberi e il sole, oltre a un mazzo di rose da parte di una bambina.

Le regole sui regali ricevuti

Ci sono delle linee guida molto rigide per i componenti della Corona che intendano accettare i regali che gli vengono fatti. Il regolamento, aggiornato nel 2003, spiega: «Il principio fondamentale che regola l'accettazione di doni da parte dei Membri della Famiglia Reale è che non devono essere accettati regali, compresi ospitalità o servizi, che potrebbero, o potrebbero sembrare, porre il Membro della Famiglia Reale a qualsiasi obbligo nei confronti del donatore. A questo proposito, prima di accettare qualsiasi dono, si dovrebbe sempre prestare un'attenta considerazione, ove possibile, al donatore, al motivo e all'occasione del dono e alla natura del dono stesso». Dunque, i reali possono accettare i doni provenienti da associazioni, enti governativi, forze armate e corporazioni in tutto il Regno Unito e nei territori che hanno con la Gran Bretagna rapporti consolidati, libri (a meno che non trattino tematiche controverse), cibo e fiori freschi e tutti i piccoli oggetti che non superano 150 sterline di valore. Viene tenuto un registro che elenca tutti i doni ricevuti, che solitamente diventano poi parte della Collezione Reale e sono esposti nelle residenze reali. Devono essere rifiutati, invece, i regali che provengono da qualcuno che non è conosciuto da nessun membro della famiglia e per cui si hanno «dubbi sulla correttezza o sulle motivazioni del donatore o del dono stesso», come recita il regolamento. Ma Harry e Meghan non fanno più parte della famiglia reale dal 2020, quindi non devono seguire queste linee guida. Chissà se esporranno i doni nella villa di Montecito!

