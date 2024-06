Elezioni europee, rebus affluenza: sale lo spettro dell'astensione: «Al voto meno del 50% degli elettori»

Lo spettro dell'astensione sul voto dell'8 e 9 giugno. Osservando il trend costantemente in calo delle ultime tornate elettorali per le Europee, l'ipotesi che ad andare a votare possa essere addirittura meno del 50% degli elettori non appare per nulla remota. Secondo i sondaggisti, l'election day con le amministrative potrebbe in qualche modo contenere il fenomeno 'urne vuote', ma dopo il record negativo di affluenza del 54,5% del 2019 quello del non voto appare comunque destinato a confermarsi il primo partito. Non a caso anche di recente il Capo dello Stato ha sottolineato l'importanza di recarsi alle urne: «Un grande esercizio di democrazia - ha detto Sergio Mattarella - in cui centinaia di milioni di elettori hanno l'opportunità e la connessa responsabilità di rendersi protagonisti del loro futuro».