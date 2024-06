Muschio Selvaggio, Luis Sal sale in cattedra, ma visualizzazioni e like scendono dopo l'addio di Fedez

di Redazione web

Sono passata più di quattro anni da quando è stata pubblicata per la prima volta su YouTube la prima puntata di Muschio Selvaggio. Era il 13 gennaio del 2020. Da allora le cose sono cambiate: Fedez e Luis Sal si sono separati e il secondo ora detiene tutti i diritti del podcast. Indimenticabile il meme del confronto a distanza tra i due con Luis Sal e che prese in giro il rapper, di cui la madre è manager: «Dillo alla mamma, dillo all’avvocato». Poi è arrivato il periodo in cui Fedez e Mr. Marra erano ai microfoni e infine Luis alla conduzione. Ma da quando il rapper non è più alla guida del timone, le cose sembrano andare sempre peggio.







Fine dei giochi

La vicenda tra Fedez e Luis Sal si è conclusa in tribunale a Milano. Le quote di Doom, la società di Fedez, erano già state sequestrate a febbraio ed era stato nominato un custode giudiziario. A fine maggio è stato respinto il ricorso del rapper che ha dovuto cedere alla società di Luis Sal la sua parte del Muschio.

Io e Mr. Marra «con grande rammarico che vi annunciamo che lasceremo definitivamente Muschio selvaggio" ha annunciato in una storia Instagram mentre con GrenBaud scherza: «la chiave per non far fallire un podcast? Non farlo fare a Luis Sal».

Fedez assicura che «non molla»ma, aggiunge: «è tutto un po' morboso ultimamente.

I dati riportati

Inanzittutto bisogna specificare che i dati presi in analisi non sono quelli Auditel che si occupa di raccogliere e pubblicare dati sull'ascolto televisivo italiano. Secondo quanto riporta Fanpage.it, la media delle visualizzazioni nelle prime 9 puntate di Muschio Selvaggio condotte da Luis arriva a 422.000 views. La media delle ultime 9 puntate condotte da Fedez e Mr. Marra è quasi il doppio: 777.000. Un andamento che si può vedere anche nella media dei like lasciati dagli utenti. Nelle prime 9 puntate condotte da Luis è 17.807, nelle ultime 9 condotte da Fedez è 27.775. Al momento i dati non premiano Luis Sal, ma chissà che non cambi qualcosa con la nuova stagione.

Ultimo aggiornamento: Sabato 8 Giugno 2024, 18:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA