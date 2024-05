Meghan "costretta" a cambiare look durante il tour in Nigeria: l'abito rosso scelto all'ultimo e quello giallo. Tutte le scelte della Duchessa

Il suo guardaroba iniziale per il viaggio in Nigeria prevedeva abiti dai toni neutri. Una scelta a cui Meghan Markle, 42 anni, era stata portata quando ancora frequentava la Famiglia Reale. Ma non appena ha messo piede in Africa insieme al marito Harry le è stato consigliato di cambiare look. E così ha fatto. La coppia si è recata in Nigeria su invito del Capo di Stato maggiore della Difesa nigeriana, il generale Christopher Gwabin Musa. La motivazione ufficiale del viaggio era quella di promuovere gli Invictus Games.