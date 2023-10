Hamas, il video dei bambini rapiti cullati dai miliziani coi fucili: neonato in carrozzina, ninna nanna e terrore negli occhi

di Redazione web

Un bambino israeliano in pigiama seduto a un tavolo accanto a un terrorista che abbraccia un fucile con una mano, e con l'altra culla un neonato in carrozzina. Un piccolo in braccio a un miliziano che gli dà colpetti affettuosi. Sono queste le immagini diffuse in un video da Hamas, la cui autenticità è da verificare, in cui gli occhi spaesati dei piccoli fanno a pugni con le armi, le mimetiche, i giubbotti antiproiettile. Quei bambini, secondo quanto sostiene l'organizzazione, sono i piccoli israeliani presi in ostaggio. I loro genitori potrebbero essere stati sterminati o rapiti.

Il video di Hamas che culla i bambini

Secondo quanto diffuso da Hamas, il video è stato girato nel primo giorno di attacco, sferrato il 7 ottobre, in kibbutz.

Hamas diffonde un nuovo video propagandistico che mostra i terroristi interagire con alcuni bambini israeliani: ad uno viene chiesto di ripetere “Bismillah” pic.twitter.com/IjWB0sDagK — Ultimora.net - BREAKING NEWS (@ultimoranet) October 13, 2023

I commenti

L'intento propagandistico è chiaro, mostrare che i piccoli sono stati risparmiati, ma la verità del dramma emerge proprio dagli occhi dei piccoli ostaggi. Diffidenti, spaventati, e dal sorriso sforzato. Sui social sono tanti i commenti alle immagini: «I nazisti nascondevano i loro crimini di guerra. Hamas li trasmette in diretta streaming»; «quindi questo è: "Ucciderò i tuoi genitori e ti farò da babysitter, mentre gli altri ragazzi nella mia unità stuprano, uccidono, decapitano e bruciano i tuoi piccoli amici"». E ancora: «Immagina di essere la madre di uno di quei bambini...».

