Israele, morto un reporter della Reuters. Il video choc con la collega che urla: «Non vedo più le gambe»

Giornalisti coinvolti negli attacchi nel sud del Libano. Un reporter della Reuters è morto, mentre tre sono feriti. Il giornalista rimasto ucciso nell'attacco nel sud del Libano è Issam Abdallah, un fotoreporter libanese che lavorava per la Reuters. Lo riporta Al Manar, la tv degli Hezbollah. I tre feriti sono invece - secondo la stessa fonte - due giornalisti libanesi di Al Jazeera e uno che lavorava per l'Afp.

Issam Abdallah, a Reuters videographer was killed while working in southern Lebanon on Friday. Issam was part of a Reuters crew in southern Lebanon who was providing a live video signal https://t.co/WZT1GTFUYx pic.twitter.com/AKjjeg7qCU