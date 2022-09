Glovo, multa da 79 milioni di euro: violata la legge su oltre 10 mila rider in Spagna

Una multa da 79 milioni di euro in Spagna nei confronti di Glovo, la multinazionale specializzata nella consegna di prodotti a domicilio. L'azienda ha ricevuto una sanzione pesante, perché avrebbe violato la norma conosciuta come «legge rider», che riconosce i fattorini impiegati presso società di consegne, come lavoratori dipendenti, e non autonomi.

Secondo la notizia diffusa dai media spagnoli, il Ministero del Lavoro ritiene Glovo responsabile di non aver adattato all'apposita normativa i contratti di oltre 10.600 rider a Barcellona e Valencia.

<h2>Violata la legge in Spagna</h2>

«Siamo di fronte a dei falsi autonomi e il peso della legge ricadrà su questa azienda», ha dichiarato alla stampa spagnola Yolanda Daz, ministra del Lavoro; i lavoratori autonomi, infatti, non dovrebbero essere soggetti a lavoro di rapporto dipendente nei confronti dell'azienda, che evita di contrattualizzarli, ma di fatto li impiega in modo subordinato.

«Questa azienda sta facendo ostruzione nei confronti degli ispettori del lavoro, e questo è molto grave in uno Stato sociale, democratico e di diritto, in cui le aziende devono rispettare la legge», ha aggiunto la ministra Daz.

