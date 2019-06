Mamma e papà trovati morti in casa dopo un droga party, bimba resta orfana

Mercoledì 5 Giugno 2019, 16:34

urante une laBilly Applegate 23 anni, e Gaynor Robinson, 19 anni di Norwich, in Regno Unito, sono stati trovati privi di vita nel loro appartamento per un "incidente legato alla droga". Pare che i due avessero dato una festa, ma si ha chiarezza su quali siano le cause del loro decesso.A lanciare l'allarme sarebbe stato un vicino, dopo aver sentito i rumori della festa, ha udito una donna correre per le scale urlando, così ha chiamato la polizia. Gli agenti arrivati nell'appartamento della coppia, che da agosto viveva in quella casa insieme alla loro bambina, hanno trovato i due senza vita. Inizialmente si è pensato a una fuga di gas, come riporta la stampa locale, ma l'ipotesi è stata subito scartata.Pare che il party organizzato dai due fosse a base di droga e alcol, e forse sarebbe stato l'abuso di stupefacenti ad ucciderli. Non è chiaro se la piccola Daisy stesse con loro il giorno della festa, oggi la bimba è orfana e per ora in cura ai servizi sociali.